Tragedia a Budoni, muore in piscina: cosa è successo

La tragedia in piscina a Budoni.

Nel tardo pomeriggio di ieri, a Budoni, una turista francese di 86 anni è morta a causa di un infarto mentre si trovava nella piscina dell’Hotel Sporting, situato tra Agrustos e Porto Ottiolu.

Nonostante il tempestivo intervento del bagnino della struttura, che ha subito prestato i primi soccorsi, e l’arrivo rapido dell’ambulanza del 118, supportata anche dall’elisoccorso decollato dalla vicina base di Olbia, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Le manovre di emergenza sono proseguite per oltre mezz’ora, ma purtroppo per la donna non è stato possibile evitare la morte.

La scena è stata immediatamente raggiunta dai carabinieri, i quali hanno svolto i necessari accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e fornire assistenza alle squadre di soccorso.

