Un turista di 82 anni è morto in mare a Budoni

Tragedia in mare a Budoni, un turista di 82 anni ha perso la vita in spiaggia: inutile ogni tentativo di soccorrerlo. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio.

Ma quando l’ambulanza è arrivata in spiaggia per l’anziano turista non c’era più niente da fare e non è restato altro da fare che constatarne il decesso. La vittima è un 82enne che arrivava da Viterbo.

