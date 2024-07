Il Comune di Arzachena lancia il porta a porta al Pevero e Pantogia

Arriva il porta a porta al Pevero e a Pantogia: il Comune di Arzachena amplia il servizio per il ritiro dei rifiuti domestici. I cassonetti delle isole ecologiche stradali sono stati rimossi per evitare l’abbandono abusivo di rifiuti, che costringeva a bonifiche quotidiane extra servizio.

Da oggi, lunedì 8 luglio 2024, “in tutte le abitazioni in località Pevero e Pantogia, i rifiuti verranno conferiti comodamente davanti la porta di casa, così come annunciato nella lettera consegnata ai cittadini nelle scorse settimane”.

“L’iniziativa ha l’obiettivo di incrementare la percentuale di raccolta differenziata nel Comune (attualmente al 81%), di garantire maggiore decoro in strade e parcheggi – spiegano dal Comune -. E di monitorare meglio il territorio verificando le singole utenze, registrate e non, che fruiscono del servizio. L’iniziativa è promossa dal delegato all’Ambiente Michele Occhioni”.

Per il ritiro dei mastelli

Ufficio SCEAS

Via Marconi n. 8, 07021 Arzachena

Telefono 0789 1714656

Numero verde 800 194 925

email sceasarzachena@gmail.com

Orario apertura al pubblico

dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.



Per regolarizzare il versamento della Tari

Ufficio Tributi

Comune di Arzachena

Piazza On. Filigheddu

Telefono 0789849300.

