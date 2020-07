La truffa ad un’agenzia di viaggi di Budoni.

Si finge sindaco di una nota località del Nord Italia e acquista biglietti aerei in un’agenzia di viaggi di Budoni senza poi mai saldarli. E per dimostrare che i biglietti fossero davvero per il sindaco fornisce tanto di copia dei documenti d’identità.

Ovviamente, era tutto finto. A scoprire il raggiro sono stati i carabinieri della stazione di Budoni, guidati dal comandante Gianluca Lombardi, a conclusione di un’articolata attività investigativa.

I militari hanno così smascherato un cittadino colombiano residente in Campania, che è stato denunciato. Spacciandosi per il sindaco di una nota località del Nord Italia, acquistava biglietti aerei in un’agenzia di viaggi del luogo fornendo copia dei documenti del primo cittadino. Nonostante le rassicurazioni, poi il pagamento dei biglietti non arrivava. Da qui le indagine che hanno permesso di risalire al truffatore.

