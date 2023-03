Il viaggio di Cristian e Furia prosegue: tappa a Budoni prima di lasciare la Gallura

Cristian Moroni e il cavallo Furia sono a Budoni.

Cristian Moroni con la sua cavalla Furia sono a Budoni dove si terrà la settima cena benefica. Poi il cavaliere e la sua compagna di viaggio lasceranno la Gallura e si dirigeranno verso Orosei. Là si terrà un altro evento di solidarietà e poi il blogger tornerà nuovamente a Olbia.

A Budoni questa sera, alle 20, Moroni ha organizzato la cena benefica alla Pizzeria La Suprema di via Nazionale 164, in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica ASD Sardignaequitour e con l’associazione di promozione sociale ASS. Pedagogika di Posada. Quest’ultima riceverà il ricavo, che contribuirà all’attivazione di un progetto sportivo per i ragazzi dell’associazione

Domenica 26 Marzo, alle ore 20 a Orosei, l’associazione Cristian e Furia Odv organizzerà un’altra cena benefica con l’aiuto di Don Alessandro il parroco della chiesa di San Giacomo Apostolo e in collaborazione con il Centro Ippico Su Barone di Stefano Calaresu. I fondi ricavati saranno convertiti in buoni pasto e verranno donati al gruppo di volontariato Vincenziano di Orosei per aiutare famiglie in difficoltà.

Il menù prevede 10 tipologie di pizza, scelta libera, più bibita, € 18.00 dei quali € 8.00 serviranno per coprire le spese della pizzeria, i restanti € 10.00 verranno consegnati direttamente ad Antonina Nanni, Presidente del gruppo di volontariato Vincenziano. Il cavaliere Cristian Moroni ha ringraziato anticipatamente tutte le persone che parteciperanno.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui