Da Olbia il viaggio solidale di Cristian e la cavalla Furia – INTERVISTA

Il cavaliere Cristian Moroni racconta il suo viaggio.

Dopo aver attraversato Olbia e entusiasmato i residenti della città gallurese, che lo hanno fotografato tra le strade del comune con la sua cavalla Furia, Cristian Moroni si dirige a Budoni. Il cavaliere romano, con origini sarde, ha detto ai suoi followers di essere rimasto soddisfatto dalla bellissima accoglienza da parte della città.

ll 40enne è stato ospitato dal circolo ippico Li Tauli di Francesco Iriu e al centro Equestre Era Sarda di Gianfranco Campus e infine dall’agriturismo la Taerra di porto San Paolo. Arrivato pochi giorni fa in Gallura, attraverserà tutta la Sardegna per poi arrivare in Trentino e scendere fino alla Sicilia. Una missione avventurosa, che racchiude anche un grande impegno per il prossimo. Grazie ai suoi viaggi in tutta Italia, l’uomo ha organizzato 6 cene benefiche e raccolto già 3mila euro di fondi devoluti alle Caritas locali.

Un’avventura, che ha preso forma nel 2021, cominciata ”con lo spirito di un bambino” ci racconta il blogger. “Volevo percorrere tutta l’Italia, perché era il mio sogno – dice Cristian -. Ho lasciato per questo il mio lavoro, la mia routine e sono partito da solo con la mia cavalla Furia, contando solo sulla conoscenza di me stesso, esperienza con i cavalli e nei trekking. Non ero riuscito a convincere nessuno sponsor che non hanno creduto al mio progetto e sono partito senza programmi e senza soldi. In 15 mesi sono riuscito a percorrere il perimetro dell’Italia, partendo da Roccasecca dei Volsci”.

Poi l’idea di includere anche la Sardegna nel suo cammino. Durante i suoi viaggi, lungo 6000 chilometri, Cristian ha incontrato la solidarietà di tantissime persone che hanno gli offerto riparo. “Ho visitato anche tanti maneggi e si sono tutti complimentati per la salute della mia compagna di viaggio Furia – dice -, poiché ho sempre avuto un occhio di riguardo soprattutto per lei. Durante i mesi in cui ero fermo ho fondato l’associazione di volontariato ”Cristian e Furia Odv” con il fine di organizzare cene benefiche durante i viaggi che faccio con la mia cavalla. Quella che farò domani sera a Budoni sarà la settima cena. La farò in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica ASD Sardignaequitour, e con l’associazione di promozione sociale ASS. Pedagogika di Posada. Quest’ultima riceverà il ricavo, che contribuirà all’attivazione di un progetto sportivo per i ragazzi dell’associazione”.

L’evento a Budoni si terrà domani mercoledì 22 marzo alle 20 alla Pizzeria La Suprema di via Nazionale 164. Nel menù ci saranno 10 tipologie di pizza, scelta libera, più bibita, € 18 dei quali € 8 serviranno per coprire le spese della pizzeria. I restanti € 10 verranno donati direttamente al presidente dell’associazione Pedagogika, la dottoressa Laura Canu.

Dopo aver percorso il cammino delle 100 torri in Sardegna, Moroni tornerà a Olbia e organizzerà un’altra cena benefica. “Ho cercato di organizzarla al mio arrivo – spiega – ma con pochissimo tempo di preavviso non ci sono riuscito”. Il cavaliere donerà una parte del ricavato anche a Olbia e attualmente si è messo in contatto con alcuni abitanti per individuare una realtà disagiata in città a cui devolvere i fondi.

