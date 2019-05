Atto intimidatorio a Budoni.

Nella notte prima delle elezioni una serie di atti intimidatori ha interessato il municipio di Budoni e le sedi dei seggi di altri centri della Baronia. Le forze dell’ordine, infatti, hanno rinvenuto davanti alla sede del Comune di Budoni, e alle scuole sede di seggio elettorale di Posada e Siniscola, alcuni volantini e due proiettili calibro 75.

I volantini, firmati da un sedicente movimento reazionario, contengono l’invito alla popolazione a non recarsi alle urne. Medesimo il modus operandi in tutte e tre le località. Gli inquirenti hanno avviato le indagini per individuare i responsabili del gesto

