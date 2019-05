Prorogata la criticità dalla protezione civile.

È stata prorogata l’allerta gialla sulla Gallura. La protezione civile, infatti, nella mattinata del 26 maggio ha diramato un comunicato che proroga la criticità ordinaria per il rischio idraulico ed idrogeologico fino alla mezzanotte di lunedì.

Medesimo provvedimento adottato anche per il bacino del Flumendosa –Flumineddu. Presenza di solo rischio idrogeologico, invece, in Campidano e nell’Iglesiente. La protezione civile raccomanda di limitare gli spostamenti in auto solo agli effettivi casi di necessità

