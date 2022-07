Arrestati per furto aggravato a Cagliari.

Durante la notte tra sabato e domenica i poliziotti delle Volanti sono intervenuti all’interno di un ristorante nella zona di Santa Gilla, a Cagliari, grazie alla segnalazione di un cittadino che ha allertato il 113, dopo aver notato che due persone mentre si introducevano all’interno del locale.

Gli operatori, che già si trovavano nelle vicinanze per i servizi finalizzati a contrastare anche i furti e i reati contro il patrimonio, soprattutto ai danni di esercizi commerciali, nella zona di Sant’Avendrace, sono intervenuti immediatamente sul posto, riuscendo a cogliere sul fatto i due uomini, di 23 e 38 anni, sorpresi all’interno del ristorante mentre asportavano due pc portatili.

Gli agenti hanno approfondito il controllo sui due malviventi, i quali avevano con sé un coltello a serramanico tipo pattadese, una chiave inglese ed uno scalpello da falegname, utili per il compimento del furto. Entrambi gli uomini, con numerosi precedenti di polizia, sono stati accompagnati in Questura, dove sono stati trattenuti in stato di arresto, per furto aggravato, in attesa dell’udienza di convalida per direttissima della mattinata odierna.