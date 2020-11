Arrestato il giorno prima per spaccio evade dai domiciliari

I poliziotti lo hanno sorpreso a rientrare in casa.

Nel fine settimana l’attività della Polizia di Stato di Cagliari è stata incentrata sui controlli delle aree dove è maggiore la concentrazione di attività illecite. Questa attività ha portato a due arresti per spaccio e ad uno per evasione.

Il primo arresto è stato operato nel quartiere Sant’Elia quando nel primo pomeriggio, gli agenti hanno eseguito il controllo presso l’abitazione di Ahmed Hellies sottoposto agli arresti domiciliari dopo essere stato arrestato il giorno prima per detenzione ai fini dispaccio di sostanze stupefacenti. Mentre i poliziotti raggiungevano la casa, hanno notato Hellies che tentava di entrare nell’abitazione da un ingresso secondario. Subito bloccato è stato tratto in arresto per evasione.

