Perde il controllo dell’auto, poi si ribalta e colpisce quelle parcheggiate

Un’auto si ribalta in via Favonio.

Grave incidente stradale, nella notte, in via Favonio. Una Toyota Yaris condotta da un uomo cagliaritano di 38 anni ha urtato un veicolo in sosta per poi ribaltarsi e andare a colpire un terzo veicolo, anch’esso in sosta.

Il conducente, soccorso dal 118, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Brotzu. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e la polizia locale per i rilievi. Il sinistro si è verificato nel quartiere del Sole, a Cagliari.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui