L’allerta meteo in Gallura.

Secondo quanto diramato nell’ultimo bollettino della Protezione civile regionale, per domani in Gallura sono previsti forti piogge, temporali e neve. Dalle 14 di oggi fino alle 17:59 di domani, il rischio idraulico è giallo e non si esclude che in alcune zone possa nevicare.

Per oggi sono previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli nella prima parte della giornata. Nevicate a partire dai 900 metri. Stabili le temperature. Per domani, invece, non sono previste precipitazioni, ma i venti saranno localmente forti da ovest sulle coste e sui crinali nella seconda parte della giornata. Possibile formazione di ghiaccio sul manto stradale.

“Se vedi rifiuti ingombranti abbandonati, tombini intasati e corsi d’acqua parzialmente ostruiti segnalalo al Comune – ricorda la Protezione civile regionale -. Chiedi informazioni sul Piano comunale di Protezione Civile, per sapere quali sono le aree potenzialmente allagabili, le vie di fuga e le aree di emergenza sicure della tua città, del tuo paese o del luogo dove vivi. Altresì verifica quali sono gli strumenti che il Comune utilizza per diramare l’allerta e per tenerti costantemente informato. Assicurati che la scuola, o il luogo di lavoro, ricevano le allerte e abbiano un piano di emergenza e se nella tua famiglia ci sono persone che hanno bisogno di particolare assistenza, verifica che nel Piano comunale di Protezione Civile siano previste misure specifiche nei casi si renda necessaria l’evacuazione. Evita di conservare beni di valore in cantina, al piano seminterrato o luoghi potenzialmente allagabili. Infine assicurati che in caso di necessità sia agevole raggiungere rapidamente i piani più alti del tuo edificio”.

