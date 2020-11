Tragedia in ospedale a Cagliari.

E’ risultata positiva al coronavirus e, pochi giorni dopo, le sue condizioni sono peggiorate al punto che non è stato possibile salvare la creatura di 6 mesi che aveva in grembo. La donna, originaria del Sulcis, attualmente si trova ricoverata, in gravi condizioni, nel reparto di rianimazione del Santissima Trinità di Cagliari. Il personale sanitario del reparto di Ginecologia aveva tentato l’impossibile per salvare il feto ma ogni sforzo si è rivelato vano.

La sfortunata, secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, si era sentita male alcuni giorni fa. In seguito all’aggravarsi delle condizioni era stata trasferita in ospedale. Le condizioni erano peggiorate con il passare delle ore. Si era proceduto all’intubazione e tentato l’impossibile per salvare la vita del nascituro. Ma non c’è stato nulla da fare.

