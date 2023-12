Alloggi demaniali a La Maddalena, via libera alla vendita agli inquilini

Il via libera a La Maddalena.

In passato, circa 20 abitazioni, originariamente di proprietà della Marina Militare, successivamente passate alla Regione Sardegna e attualmente di competenza del Comune di La Maddalena, saranno messe in vendita a un prezzo agevolato per gli attuali occupanti. Questi possono essere dipendenti o ex dipendenti della Difesa, sia civili che militari.

Fino a questo momento, l’acquisto di queste proprietà poteva avvenire solo a prezzi di mercato, essendo vincolate da restrizioni specifiche. Tuttavia, grazie a un’azione di indirizzo proposta da Luca Falchi e approvata all’unanimità sia dalla maggioranza che dalla minoranza durante l’odierna seduta del Consiglio comunale, sarà possibile acquistare tali abitazioni a un costo calmierato. Questi alloggi si trovano sia nel centro di La Maddalena che nella frazione di Moneta.

