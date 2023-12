Troppi contanti in tasca, stranieri fermati all’aeroporto

Il fermo all’aeroporto di Cagliari.

I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Cagliari (ADM), in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale “Aeroporto M. Mameli” di Cagliari-Elmas, insieme ai militari della Guardia di Finanza 1° N.O.M. di Cagliari, hanno rilevato una somma non dichiarata di 60.000 euro in possesso di 5 viaggiatori provenienti da Paesi extra UE. Ciò costituisce una violazione delle normative sulla movimentazione della valuta, che richiede la tracciabilità mediante la presentazione della Dichiarazione del denaro contante.

I soggetti coinvolti hanno scelto di procedere con l’oblazione immediata, accettando di pagare una sanzione ridotta corrispondente al 5% dell’importo che supera il limite consentito di 10.000 euro.

Queste operazioni di controllo, mirate a prevenire l’introduzione di proventi da attività illecite nel sistema economico e finanziario dello Stato, rappresentano un aspetto significativo della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo da parte dei Funzionari ADM e dei militari della Guardia di Finanza. Queste azioni hanno consentito di individuare, tra numerosi passeggeri attraverso il principale scalo aeroportuale sardo, coloro che hanno tentato di trasportare valuta eludendo le prescrizioni dettate dalla rigorosa normativa di settore.

