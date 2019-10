L’esposto presentato dal consigliere Loddo.

L’Autorità nazionale anti corruzione archivia gli esposti che avevano portato alla chiusura del Museo del Sughero di Calangianus. Il tutto era partito dalla segnalazione del consigliere comunale Martino Loddo, che aveva denunciato presunte illegittimità sulle procedure di affidamento della concessione della gestione.

L’amministrazione aveva, infatti, autorizzato una proroga per evitare che, in attesa dei lavori di messa in sicurezza della struttura, il museo dovesse chiudere. L’archiviazione rappresenta un successo per il sindaco Fabio Albieri, che si era schierato duramente contro la scelta del rappresentante dell’opposizione di puntare i fari contro la struttura.

Adesso, completati gli ultimi adempimenti, il Museo del Sughero potrà riaprire. E in tanti in paese confidano che la gestione possa essere riaffidata all’associazione.

