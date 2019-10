Biliardo sportivo: si svolgerà a Calangianus il mondiale 2021

Il comune della Gallura ospiterà la tappa italiana della competizione.

L’Union Mondiale de Biliard e la Federazione Italiana Biliardo hanno diffuso questo pomeriggio la notizia con un comunicato ufficiale, Calangianus ospiterà il mondiale di biliardo sportivo, edizione 2021.

“Abbiamo proposto la nostra candidatura per valorizzare Calangianus e la Sardegna. All’UMB e alla FIBIS il progetto è piaciuto e la risposta è stata positiva, ci hanno assegnato i mondiali”, afferma orgogliosamente il sindaco di Calangianus Fabio Albieri.

L’idea nasce dall’interesse del territorio per la disciplina. “A Calangianus è operativo da anni un importante circolo di biliardo che sta facendo un grande lavoro e annualmente organizza un meeting internazionale a cui partecipano i più importanti campioni del pianeta. Per fare un esempio, all’ultima edizione, che si è svolta in settembre, era presente Davide Rizzo, attuale campione del mondo. L’amministrazione ha intuito dal lavoro di questo circolo l’opportunità straordinaria di ospitare un mondiale della disciplina, e si è messa subito al lavoro. La nostra proposta è stata più credibile di qualunque altra, e questo ci riempie di orgoglio“.

A pochi giorni dall’ultima edizione, che si è svolta a Pistoia, l’UMB ha deciso di assegnare nuovamente all’Italia l’organizzazione del mondiale. “La credibilità della nostra proposta nasce da un lavoro di mesi che fortunatamente è stato premiato. Ci metteremo immediatamente al lavoro per costituire un comitato organizzatore in modo da arrivare pronti all’appuntamento col mondiale. Coinvolgeremo i cittadini appassionati, le associazioni a tema e tutti coloro che vorranno contribuire alla buona riuscita dell’evento“, prosegue il primo cittadino.

L’obiettivo è mettere in vetrina Calangianus e i suoi tesori. “È una grande opportunità per Calangianus. Organizzare un evento di portata mondiale, a cui partecipano 22 nazioni, avrà un effetto molto positivo. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, vincendo la concorrenza di grandi città, noi che siamo un piccolo comune di 4200 anime. Stiamo lavorando per la valorizzazione del nostro territorio anche in chiave turistica e in bassa stagione, e questo genere di eventi sono utili allo scopo, rappresentano un volano straordinario. Vogliamo presentare il territorio al meglio in tutti i suoi aspetti sociali, economici, ambientali e culturali“.

L’appuntamento col 25′ World Championship 5 Pins Individual Open di Calangianus è dal 15 al 19 settembre 2021.

