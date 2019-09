Lavori in corso sulla statale 127.

Sono in corso i lavori di bitumatura da parte dell’ANAS lungo il tratto della statale 127 che conduce da Calangianus a Telti. I lavori sono iniziati da circa una settimana, partono dal rettilineo all’uscita del paese di Calangianus, verso Telti.

Sono circa 20 i chilometri che collegano Calangianus con Telti, una strada molto frequentata da lavoratori e non solo. L’ANAS corre dunque ai ripari per fronteggiare il dissesto della rete viaria da tempo in stato di abbandono.



