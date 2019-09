I lavori nell’aeroporto Costa Smeralda.

Il colosso delle costruzioni Pavimental, del gruppo Atlantia, si è aggiudicato l’appalto per i lavori di ampliamento e rifacimento della pista dell’aeroporto Costa Smeralda di Olbia. Pavimental è una azienda italiana che opera nel settore della costruzione e manutenzione delle pavimentazioni stradali e aeroportuali. Leader italiano, da oltre 40 anni, nello sviluppo di materiali e tecnologie per le pavimentazioni stradali.

La chiusura sarà necessaria per rifare completamente la pista di decollo e atterraggio, lavori mai eseguiti negli ultimi 70 anni. Lo scalo verrà chiuso per 45 giorni nei mesi di gennaio e febbraio 2020. La Geasar, società che gestisce la struttura, ha scelto questo periodo per recare i minori disagi possibili visto il minore traffico. Tutti i voli, in quel periodo, potrebbero esser dirottati negli scali di Cagliari e Alghero o direttamente sospesi.

