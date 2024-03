Solidarietà a Calangianus, in tanti partecipano alla raccolta alimentare

La raccolta alimentare è stata organizzata dalla parrocchia di Calangianus.

A Calangianus è corsa alla solidarietà con la raccolta alimentare. Grazie all’iniziativa, alla quale sono accorse tantissime persone, molte famiglie potranno fare il pranzo di Pasqua. La raccolta alimentare sulla scalinata di Santa Giusta è stata un successo.

Sono tantissimi i beni lasciati davanti alla chiesa, come ha fatto sapere il sindaco Fabio Albieri, il quale si è mostrato molto felice per la solidarietà dei calangianesi. La giornata speciale dedicata alla racconta alimentare è stata promossa dalla Parrocchia Santa Giusta e i residenti hanno risposto in tantissimi per soddisfare le tantissime esigenze di molte famiglie. “Calangianus dimostra sempre di avere un grande cuore. Grazie”, ha detto il primo cittadino.

