Ad Arzachena arrivano i fiori, i lavori del Comune per Pasqua

Arzachena saluta la Pasqua.

Arrivano nuovi fiori per salutare la Pasqua ad Arzachena. Il Comune di Arzachena, su iniziativa del delegato all’Ambiente, Michele Occhioni, sta piantando fiori ovunque per dare un tocco primaverile alla città e renderla accogliente ai turisti.

I lavori sono in corso nelle rotatorie principali, sul lungomare di Cannigione e alla roccia monumentale del Fungo. Il Comune poi ha aggiornato i cittadini sullo stato degli interventi, che finiranno entro il weekend di Pasqua, pubblicando alcune foto dei luoghi più suggestivi di Arzachena ricoperti da fiori colorati e profumati.

In città, nei giorni scorsi, sono terminati anche i lavori della scalinata di Santa Lucia, che come ogni anno, ormai da tradizione, ha cambiato completamente look, con una nuova installazione. La nuova opera di Fabio Petani sarà ammirata da tantissimi turisti, che arriveranno nelle prossime ore in Gallura.

