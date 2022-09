Trionfo azzurro ai Mondiali di biliardo: finale col botto a Calangianus

Andrea Quarta vince i Mondiali di biliardo a Calangianus

Grande successo per i Mondiali di biliardo a Calangianus: l’avventura si è chiusa con la vittoria dell’italiano Andrea Quarta. Il trionfo azzurro in Gallura è stato celebrato anche dal presidente del Coni. “Il biliardo regala all’Italia un grande titolo Mondiale. Complimenti ad Andrea Quarta, al secondo successo iridato dopo quello del 2008 – ha twittato Giovanni Malagò -. Apoteosi tricolore a Calangianus nel 25° World Championship 5-Pins Individual. Complimenti al campione e alla Federazione guidata da Mancino”.

Il sindaco di Calangianus

Grande soddisfazione per questo importante appuntamento da parte del sindaco di Calangianus. “A evento concluso sono doverose alcune considerazioni, oltre ai dovuti ringraziamenti – commenta Fabio Albieri -. Innanzitutto voglio complimentarmi ancora una volta con Andrea Quarta, il nuovo campione del mondo, per lo strameritato successo. Un atleta incredibile che ha dimostrato di essere il più grande, il più forte giocatore di questa disciplina sportiva. Complimenti anche al vice campione Dieguez, e a tutti I giocatori che hanno partecipato a questo entusiasmante torneo”.

Il primo cittadino celebra il ruolo che il suo paese dell’Alta Gallura ha avuto in questo successo azzurro nel Mondiale di biliardo a cinque birilli. “Un evento davvero straordinario che abbiamo avuto l’onore di ospitare, di rappresentare l’Italia e la Sardegna, e del quale andiamo molto orgogliosi – aggiunge il sindaco -. Per questo voglio ringraziare di cuore il presidente della Fibis, Andrea Mancino, il vicepresidente Stefano Gibertoni, il vice presidente della Umb Fernando Rechena“. Albieri ringrazia tutta la Federazione, ma anche “gli organizzatori, Paolo Scaramuzzi, Nerella Muzzi, tutto lo staff e Mirtò“.

“Infine, voglio ringraziare la mia piccola grande comunità: siamo una comunità di circa 4000 abitanti, ma capaci di realizzare cose straordinarie. È la nostra storia che lo dice – conclude il sindaco Albieri -.

Ringrazio, quindi, Calangianus ma anche tutto il nostro territorio e i centri vicini, per l’accoglienza e l’ospitalità che hanno saputo riservare alle tante persone che sono venute a Calangianus per partecipare o assistere al Mondiale di Biliardo. Noi siamo questi, la terra dell’ospitalità e questi valori, di cui andiamo orgogliosi, fanno parte del nostro Dna. Per questo dico con forza: forza Calangianus, forza Gallura, forza Sardegna”.