Il campionato mondiale di biliardo a Calangianus.

Anche il secondo giorno di gare di Calangianus 2022 è andato in archivio: tante le emozioni vissute grazie ai 64 atleti in rappresentanza di 17 nazioni. Intanto si registra il sold out per la finalissima: i biglietti sono andati esauriti in poche ore a dimostrazione di come il campionato mondiale di biliardo sia una delle discipline più amate, capace di attrarre intorno al tappeto verde diverse generazioni di giocatori, professionisti e non.

L’evento di Calangianus, con il boom di pubblico nelle giornate delle finali conferma, una stagione turistica di grande soddisfazione per la Sardegna: gli eventi sportivi di livello nazionale e internazionale hanno svolto, grazie alla Regione Sardegna e all’assessorato del Turismo, un ruolo assolutamente importante nella promozione dell’Isola.

Durante la mattinata 11 azzurri su 14 in gara si aggiudicano il terzo round: stesso risultato di 3-0 per Ciro Davide Rizzo contro il lussemburghese Giovanni Susca, per Paolo Spadaro contro il tedesco Michel Peters, per Natalino Scorza contro il belga Patrick Engelbos, per Andrea Quarta contro il sammarinese Maurizio Gobbi, per Thomas Primon contro il ceco Jan Dvoracek e per Paolo Marcolin contro il francese Christophe Duvernoy. Dall’altra parte Santi Caratozzolo contro il sammarinese Walter Gasperoni, Paolo Infortuna contro l’argentino Lautaro Menghi e Severino Marchioretto contro l’argentino Cesar D’Ottavio si aggiudicano il match con il risultato di 3-1.

Degne di nota le sfide seguitissime anche dal pubblico di Billiard Channel, avvenute tra il campione l’azzurro Matteo Gualemi e il danese Jonas Raagner e tra Daniel Ricardo Lopez e l’argentino Alberto Cabral. Il danese è riuscito a tenere testa al campione fiorentino, dopo i primi due set vinti da Gualemi, nel terzo c’è una reazione da parte di Raagner che riesce ad allungare il match al quarto set. Gualemi chiude con il risultato di 3-1.

Dall’altra il match tra il giovane argentino di soli 24 anni ed il più esperto Daniel Lopez ha visto quest’ultimo contenere sempre il gioco in difesa per avere la meglio del talento argentino, il quale ha mostrato delle fantastiche doti di colpitura. Nonostante il risultato Cabral ha mostrato delle ottime qualità che potranno diventare importanti nel proseguo di questa manifestazione ma anche nella sua crescita biliardistica.

Diverso è stato, invece, il risultato del terzo round per gli azzurri: Andrea Martinelli, Alberto Flavio Ballotta e Giacomo Marginesu che hanno subito una sconfitta da parte degli argentini Matias Spatola e Juan Demasi e dall’uruguaiano Diego Gabriel Capote De Antoni.

Durante la prima parte della giornata si aggiudicano la vittoria del terzo round: Gruppo A: il belga Peter Debaes sull’olandese Ernest Driessen per 3-0 e l’uruguaiano Jose Eliomar Berrutti sul brasiliano Gonzalo Camio per 3-2. Gruppo B: l’argentino Ricardo Dieguez vince sull’uruguaiano Alejandro Moran per 3-0, lo svizzero Ulisse Calzi vince sul turco Selahattin Ozkul per 3-0 e il danese Erling Sjorup vince sul belga Gianluca Memmi per 3-1.

Gruppo C: lo svizzero Emiliano D’Amelio e l’uruguaiano Freddy Larrosa hanno la meglio rispettivamente sull’austriaco Andreas Felser per 3-0 e sull’argentino Gonzalo Martinez per 3-1. Gruppo D: l’argentino Marcelo Corraro vince 3-0 contro l’austriaco Sebastian Heimrath, l’uruguaiano Maximo Fernandez vince sull’argentino Gustavo Longo per 3-1e il tedesco Max Gabel sull’olandese Ernest Jan Driessen per 3-0.

Gruppo E: con lo stesso risultato di 3-0 il francese Nicolas David e lo svizzero Riccardo Ciccardi vincono rispettivamente sull’ungherese David Keller e sul lussemburghese Henri Degreef. Gruppo F: il danese Kasper Kristoffersen si aggiudica il primo match contro l’argentino Sebastian Paloma per 3-1 e l’argentino Gustavo Torregiani non lascia scampo allo spagnolo Gil Carlos Cortes, 3-0 il risultato finale.

Gruppo G: la vittoria va all’argentino Alejandro Martinotti e al tedesco Toni Rosenberg che si aggiudicano i rispettivi match contro il ceco Vaclav Dvoracek per 3-1 e contro il turco Yigit Baran Kara per 3-0. Gruppo H: il francese Michaël Carreau vince contro il sammarinese Alfredo Jose’ Rossini Torre alla bella e l’argentino Walter Ingenieri vince contro l’austriaco Herbert Sedlak per 3-1.

Nel pomeriggio il Team Italia non delude, tutti gli azzurri si aggiudicano il quarto round, ad eccezione di Matteo Gualemi che sfiora la vittoria contro l’argentino Laurato Menghi, 3-2 il risultato finale a favore di quest’ultimo. Nel round quattro vincono senza concedere nulla agli avversari: Ciro Davide Rizzo contro il brasiliano Gonzalo Camio, Andrea Martinelli contro il lussemburghese Giovanni Susca, Caratozzolo Santi contro l’uruguaiano Freddy Larrosa, Paolo Spadaro contro lo svizzero Emiliano D’Amelio, Daniel Ricardo Lopez contro il lussemburghese Henri Degreef, Thomas Primon contro lo spagnolo Gil Carlos Cortes, Paolo Marcolin contro Cesar D’Ottavio, Severino Marchioretto contro il ceco Vaclav Dvoracek e Paolo Infortuna contro l’austriaco Herbert Sedlak.

Si conclude, invece, con lo stesso risultato di 3-1 il match del quarto round per Alberto Flavio Ballotta contro lo svizzero Ulisse Calzi, quello di Natalino Scorza contro il tedesco Max Gabel, quello di Giacomo Marginesu contro il francese Nicolas David e quello di Andrea Quarta contro l’argentino Sebastian Paloma.

A seguire, nel gruppo A vincono Matias Spatola contro Peter Debaes per 3-1 ed Jose Eliomar Berrutti contro Ernest Driessen per 3-0; nel gruppo B Alejandro Moran contro Juan Demasi per 3-1, Ricardo Dieguez contro Erling Sjorup per 3-1 e Gianluca Memmi contro Selahattin Ozkul per 3-0; nel gruppo C Gonzalo Martinez contro Andreas Felser per 3-1 e Michel Peters contro Walter Gasperoni per 3-1; nel gruppo D Marcelo Corraro contro Maximo Fernandez per 3-1, Sebastian Heimrath contro Patrick Engelbos per 3-0 e Gustavo Longo contro Ernest Jan Driessen per 3-1; nel gruppo E Riccardo Ciccardi contro David Keller per 3-0 e Diego Gabriel Capote De Antoni contro Alberto Cabral per 3-1; nel gruppo F Kasper Kristoffersen contro Gustavo Torregiani per 3-2 e Jan Dvoracek contro Maurizio Gobbi per 3-2; nel gruppo G Christophe Duvernoy contro Yigit Baran Kara per 3-0 e Alejandro Martinotti contro Toni Rosenberg per 3-0; nel gruppo H Alfredo Jose’ Rossini Torre contro Jonas Raagner per 3-1 e Walter Ingenieri contro Michaël Carreau per 3-0.

Al Padiglione Fieristico EXPO di Calangianus sono circa le 21.30 e solo 32 atleti si preparano per le prime due partite dell’ultimo round della giornata. Portano a casa l’ultima vittoria della giornata: il belga Peter Debaes e l’argentino Matias Spatola per il gruppo A; l’uruguaiano Alejandro Moran e l’argentino Juan Demasi per il gruppo B; l’azzurro Paolo Spadaro e lo svizzero Emiliano D’amelio per il gruppo C; l’uruguaiano Maximo Fernandez e il tedesco Max Gabel per il gruppo D; l’argentino Alberto Cabral e l’azzurro Giacomo Marginesu per il gruppo E; entrambi gli azzurri Thomas Primon e Andrea Quarta per il gruppo F, l’argentino Cesar D’Ottavio e l’azzurro Paolo Marcolin per il gruppo G e infine gli argentini Lautaro Menghi e Walter Ingegnieri.

Oggi si concluderà la fase a gironi e al termine della giornata sapremo i nomi dei 32 atleti qualificati ai match ad eliminazione diretta. Anche per la terza giornata del 25° Campionato del Mondo è previsto un ricco palinsesto, il primo appuntamento sul canale federale BC BILLIARD CHANNEL è in programma alle ore 9.