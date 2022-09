Il festival Mirtò nell’ambito dei Mondiali di biliardo a Calangianus



Calangianus e il mondiale di biliardo sono la nuova tappa del percorso di crescita di Mirtó. Il festival internazionale del mirto ha scelto di sposare un altro evento di rilevanza mondiale per valorizzare cultura, sapere e tecnica delle eccellenze sarde. A Calangianus al centro della scena c’è il sughero, con Mirtò che lavora con gli artigiani locali per le creazioni legate all’alta moda. Il programma dei piccoli atelier sul lungomare di Golfo Aranci, che vedrà Mirtò affiancato al Comune gallurese per i prossimi tre anni, dunque, rappresenta la vetrina ideale per mostrare le applicazioni del sughero nell’alta moda.

Il sindaco di Calangianus

“Il grande evento del mondiale di biliardo ha dato l’opportunità agli operatori del sughero, soprattutto quelli dell’artigianato artistico, di mettersi in mostra in una vetrina di grande richiamo internazionale – spiega Fabio Albieri, sindaco di Calangianus -. Siamo felici di avere accanto a noi Mirtò, una realtà affermata con cui vogliamo collaborare anche in futuro per la realizzazione di altri grandi eventi sul nostro territorio. Crediamo fortemente nello sviluppo di iniziative di carattere nazionale e internazionale per promuovere e valorizzare Calangianus in chiave turistica. In questa occasione vogliamo puntare sulla grande arte del sughero, con le creazioni dei nostri artigiani capaci di modellare questa preziosa materia prima nelle loro opere”.

Il sughero a Calangianus

Il progetto di Mirtó e lo showroom allestito per questo grande evento puntano soprattutto sull’alta moda. “Noi lavoriamo da sempre sul segmento della moda, ma ci occupiamo anche di complementi di arredo e artigianato artistico – sottolinea Antonello Meloni -. Produciamo in azienda come direttamente nei luoghi degli eventi. Siamo nati nel 1968 grazie all’intuizione di Fausto e Lorenzo Tamponi, iniziando con la produzione di cartoline in sughero e siamo arrivati fino ad oggi, dove creiamo e brevettiamo nuovi tessuti in sughero in tutti i settori della moda”.