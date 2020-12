Scontro frontale a La Maddalena.

È di 2 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina alla periferia di La Maddalena. Per cause in fase di accertamento, 2 auto si sono scontrate frontalmente senza causare gravi conseguenze ai conducenti.

Sul posto è intervenuta un equipe medica del 118, che ha accompagnato i contusi nel primo punto di soccorso dell’isola. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge.

