I controlli dei carabinieri di La Maddalena.

In giro per la La Maddalena con una mazzetta. Per questo motivo i militari della locale stazione stazione hanno denunciato ieri un isolano.

L’uomo è stato trovato in possesso di una mazzetta, che portava con sé senza alcuna valida giustificazione. È stato ovviamente anche sanzionato per la violazione della “zona rossa”.

(Visited 327 times, 327 visits today)