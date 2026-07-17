Calangianus celebra De André, successo per il primo Faber Festival

Le celebrazioni per Fabrizio De Andrè a Calangianus.

Il comune di Calangianus ha vissuto una serata di straordinaria intensità artistica ospitando, per la prima volta nella sua storia, il prestigioso Faber Festival. Nella suggestiva cornice dell’anfiteatro dell’ex convento, la manifestazione ha celebrato l’eredità poetica e umana di Fabrizio De André, attirando una numerosa e calorosa partecipazione di pubblico che ha confermato il profondo legame del territorio con la grande canzone d’autore. L’evento si è rivelato un momento di altissimo valore per la comunità locale.

La direzione artistica dell’evento, curata con passione da Sandro Fresi, ha saputo proporre una serata in cui la musica si è fatta strumento di riflessione sociale e storica. Sul palco dell’ex convento, i musicisti Andrea Filippi e Marianna Vidale hanno saputo restituire con assoluta autenticità le atmosfere e le canzoni del cantautore genovese. Attraverso un’interpretazione intensa e rispettosa, i due artisti hanno guidato il pubblico in un viaggio emozionale capace di toccare le corde più intime degli spettatori, dimostrando come i testi di De André continuino a parlare a generazioni diverse con una forza immutata.

La riuscita della manifestazione ha suscitato grande entusiasmo tra i rappresentanti delle istituzioni locali. Il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, ha evidenziato l’impatto positivo dell’iniziativa e l’impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere eventi di tale spessore.

Nel commentare l’evento, il primo cittadino ha espresso il forte orgoglio dell’intera comunità per aver accolto una tappa di questa rassegna: “Siamo orgogliosi che Calangianus sia entrato a far parte di questo importante percorso culturale, perché crediamo che la cultura sia uno strumento di crescita, di incontro e di condivisione, capace di unire le persone attraverso la bellezza della musica, della poesia e delle storie”.

La grande partecipazione di pubblico ha confermato che l’opera di Fabrizio De André, incentrata sugli ultimi, sugli emarginati e sul valore universale della libertà, mantiene intatta la sua straordinaria attualità. Il successo del Faber Festival a Calangianus dimostra quanto la cultura, quando proposta con qualità e autenticità, diventi un bene comune irrinunciabile e un’importante occasione per rafforzare l’identità e la coesione del territorio gallurese.

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