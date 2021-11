Il recupero della chiesa di Calangianus.

Il Comune di Calangianus restaura il suo patrimonio religioso. Questo è il programma dell’ente, che ha già ottenuto un finanziamento per la riqualificazione della chiesa di Santa Giusta, nel centro storico della cittadina, i cui lavori cominceranno lunedì prossimo, intorno alle 10.

La seconda che vivrà una nuova vita sarà quella di Santa Maria degli Angeli, una chiesa risalente all’inizio del Settecento. Per l’edificio ecclesiastico, situato nel complesso dell’ex Convento, il Comune sta cercando dei finanziamenti. “Abbiamo inserito anche questa chiesa nel nostro programma – dichiara il sindaco Fabio Albieri -, e come abbiamo fatto per Santa Giusta chiederemo alla Regione dei fondi per metterla apposto. Nei prossimi mesi avremo delle importanti novità a riguardo”.