Sicuri di sognare, lo spot che promuovere la Sardegna vince al Key Award

Il premio per lo spot della Sardegna “Sicuri di sognare”.

“Sicuri di sognare”, lo spot realizzato dalla Regione per promuovere la Sardegna nella stagione estiva 2021, ha vinto il primo premio, a pari merito con un altro concorrente, tra gli spot web del Key Award, il concorso della pubblicità italiana giunto alla 53esima edizione.

La premiazione avverrà il 30 novembre a Milano.

Lo spot, presentato a Villa Devoto alla presenza del Presidente della Regione Christian Solinas, aveva come scopo quello di realizzare un progetto comunicativo studiato e pensato in riferimento al target, agli obiettivi e ai risultati da raggiungere in una stagione difficile per il turismo.

Una campagna che raccoglieva e presentava tutti i principali attori del territorio, degli ambiti produttivi, del settore turistico e dei diversi comparti ricettivi.