Albieri presidente Egas.

Il sindaco di Calangianus Fabio Albieri è stato eletto presidente di Egas, l’Ente di governo d’ambito della Sardegna. Organismo di programmazione rappresentativo dei Comuni, permette a tali enti di controllare il sistema idrico integrato.

Eletto all’unanimità, con il nuovo ruolo di presidente dell’Egas, Albieri sarà garante per i Comuni di parità di accesso alle risorse. Dotatosi di un presidente, l’Egas potrà rendere, così, operativo il suo ruolo di controllore di Abbanoa.

“Ora subito al lavoro – ha dichiarato Albieri – Insieme ai colleghi componenti del Comitato istituzionale d’ambito, per affrontare gli innumerevoli problemi del sistema delle acque in Sardegna, con una particolare attenzione a quei Comuni che gestiscono in modo autonomo il servizio idrico”.

(Visited 31 times, 31 visits today)