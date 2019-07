Un cameriere di Olbia in prognosi riservata.

Uno scontro frontale tra un auto e una moto. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in via Vittorio Veneto, angolo via Monte Rosa.

Ad avere la peggio un cameriere di Olbia a bordo di una moto. Secondo la dinamica costruita dai carabinieri, un veicolo condotto da un cittadino australiano non ha rispettato lo stop e ha urtato frontalmente contro una moto, condotta dall’olbiese.

Il motociclista di Olbia si trova ancora al pronto soccorso in prognosi riservata, mentre il conducente dell’auto non ha necessitato delle cure ospedaliere.

