Il maltempo ferma il presepe vivente di Calangianus, slitta l’evento

Il presepe vivente di Calangianus aprirà il 13 gennaio.

A causa del maltempo, slitta la manifestazione ‘Pasca di Natali’ in Carrera a Calangianus. La manifestazione del presepe vivente verrà rinviata a sabato 13 gennaio, dalle ore 11:30 con programma invariato e l’arrivo della befana.

Il presepe vivente di Pasca di Natali in carrera animerà le strade e le cantine del centro storico di Calangianus, nel quartiere della Chiesa di Santa Giusta. Dopo l’evento che si è tenuto il 26 dicembre scorso e che ha avuto un grande successo, il 13 gennaio 2024 aprirà a partire dalle ore

11.30.

La giornata sarà caratterizzata dall’arrivo dei Re Magi e della Befana che, come tradizione, offrirà dolci e doni ai più piccoli. Come dichiarano i componenti dell’Associazione Turistico Culturale Contiamoci, organizzatori della manifestazione: “L’evento è per noi un’occasione per invitare a riflettere sul significato del presepe e, quindi, sul vero senso del Natale, ma anche per aprire le porte del nostro paese e far

vivere, tra antichi sapori e tradizioni, l’ospitalità di Calangianus”.



Come di consueto il presepe vivente si terrà in vecchie abitazioni e cantine e sarà animato da figuranti in abiti tradizionali. Saranno aperte le botteghe degli antichi mestieri con la dimostrazione della preparazione di piatti della tradizione come li siati o li ciusoni, gli amati gnocchi galluresi! L’evento si inserisce nel calendario di eventi organizzato dal Comune di Calangianus per il periodo di Natale insieme alle associazioni locali.



Programma del 13 gennaio 2024

Ore 11:30 Apertura presepe, botteghe e punti ristoro.

Dalle ore 13:00 Presso il Sagrato del Museo di Arte Sacra, i danzatori della scuola di ballo

NEW DANCE GALLURA del maestro Stefano Corongiu, si esibiranno alla corte di Re Erode!

Dalle ore 14:30 Canti a ghitterra con VINCENZO MURINO – Itinerante

Dalle ore 15:30 Esibizione itinerante del Coro Polifonico BOCI D’AGLIOLA di Telti.

Ore 16:30 Partenza dei RE MAGI per la Mangiatoia

Ore 18:00 Arrivo della BEFANA con tante sorprese per i più piccini

Dalle ore 19:00 Esibizione del Gruppo folk LU RIZZATU di Calangianus

Dalle ore 20:00 Lu Baddatoggju con la fisarmonica di GIAN FRANCO SALIS

Gli orari degli spettacoli in programma sono indicativi e potrebbero subire variazioni.



