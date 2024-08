L’ex sindaca di Calangianus compie 100 anni

I 100 anni dell’ex sindaca di Calangianus.

Grande festa mercoledì a Calangianus per celebrare il centesimo compleanno di Anna Luciano, figura storica della comunità. Ex sindaca di Calangianus dal 1975 al 1979, ha segnato un’epoca diventando la prima donna a ricoprire questa carica nel comune, proprio nell’anno in cui Sant’Antonio ottenne l’autonomia comunale.

La sua carriera è stata caratterizzata da un impegno costante nel campo dell’istruzione, come insegnante ed educatrice, e in ambito sociale, rivestendo il ruolo di dirigente dell’Azione Cattolica e fondando il Centro per la Vita di Tempio. Volontaria instancabile e protagonista della vita comunitaria nel secondo dopoguerra, Anna Luciano ha dedicato la propria vita al servizio degli ultimi e al bene comune.

“Nell’interpretare il sentimento dell’intera cittadinanza, a nome mio personale e dell’amministrazione comunale, con immutata riconoscenza, porgo a signora Anna i migliori auguri per il grande traguardo dei 100 anni di vita”, ha affermato il sindaco Fabio Albieri.

La comunità si è stretta attorno a lei in questa occasione speciale, riconoscendo il valore inestimabile del suo contributo alla storia locale. Una giornata di celebrazione non solo per un importante traguardo personale, ma anche per l’eredità di impegno civico e solidarietà che Luciano ha lasciato in dono a Calangianus.

