Perché il gel Osteomed è efficace contro i dolori articolari?

La glucosamina e la condroitina sono i principali costituenti del tessuto cartilagineo. Il metilsulfonilmetano ha proprietà antinfiammatorie e favorisce la rigenerazione del tessuto connettivo. Gli estratti di boswellia, curcuma e zenzero possiedono anch’essi proprietà antinfiammatorie e aiutano a ridurre il dolore. Il mentolo e la canfora forniscono un effetto analgesico e riscaldante locale.

Il gel Osteomed ha una consistenza piacevole, si assorbe rapidamente e non lascia tracce untuose o appiccicose sulla pelle. È destinato all’uso esterno e non contiene parabeni, profumi o altri componenti potenzialmente dannosi. Inoltre, essendo composto esclusivamente da ingredienti naturali, non provoca reazioni allergiche ed è assolutamente sicuro per tutti.