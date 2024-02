In congedo il generale Michele Tamponi, legato a Calangianus e Palau

È in congedo, a 60 anni, il Generale di Brigata dei carabinieri Michele Tamponi, che avrà più tempo per godersi Palau e Calangianus. Negli ultimi 3 anni e mezzo ha tenuto i rapporti con la stampa per conto dell’Arma nella Provincia di Cagliari. Una lunga carriera in incarichi sempre operativi fra cinque regioni italiane, Sicilia (Palermo e Vittoria) nel periodo delle stragi di Cosa Nostra e Sardegna in questi ultimi anni. Ma anche Milano, Torino e Provincia nonché a Siena. Ha trascorso all’inizio anche molti periodi a Roma per la frequenza di diversi corsi professionali.

Gallurese da parte di entrambi i genitori e per nascita (Calangianus), già residente a Palau dove torna ogni estate. Laureato con 110 e lode in Giurisprudenza a Sassari , è entrato nell’Arma come ufficiale a 26 anni. A parte brevi periodi nei Battaglioni di Palermo e Milano, ha sempre svolto attività di polizia giudiziaria, come Comandante di Sezione al Nucleo radiomobile di Milano e delle due Compagnie di Chieri e di Chivasso. Ma anche al Nas di Torino, competente sulle cinque province di Torino, Vercelli, Biella, Novara e Verbania.

Negli ultimi anni è stato comandante dei reparti operativi di Siena e di Cagliari, nonché vicecomandante provinciale nelle due province. Dopo aver vissuto con sua grande soddisfazione in magnifiche località italiane e dopo molte operazioni di servizio, ha ottenuto di rientrare in Sardegna. Come il desiderio comune a molti sardi che hanno lasciato l’Isola. È riuscito infatti a terminare qui la propria carriera per stabilirsi a Cagliari coi due figli minori, città che apprezza molto e che trova particolarmente bella e vivibile.

