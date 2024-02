Sognano la moda e il cinema: 5 olbiesi alla finale di un concorso di bellezza

Le ragazze di Olbia arrivano alla finale del concorso.

I ragazzi di Olbia che aspirano a diventare modelli continuano a inseguire il loro sogno. Grazie all’aiuto di Jessica Serra, residente ad Olbia, hanno partecipato a numerosi eventi sia in città che fuori. L’obiettivo è quello di volare alla finale di “Star of the Year – sezione Junior & Kids”, che si terrà dal 10 al 12 maggio 2024 a Lido di Spina (FE).

Sono cinque le ragazze di Olbia che sono state selezionate e ora andranno tutte al concorso di bellezza internazionale per Miss e Junior & Kids che offre opportunità di carriera nel mondo dello spettacolo, del cinema, della moda, della pubblicità e della televisione.

Chi sono le finaliste.

Sono cinque le finaliste tra i 15 e i 19 anni: Giada Adele Scanu, Elena Teodora Teleoaca, Matilde Cuileddu, Simonetta Meloni e Alessia Gabriela Zaharia. Giada Adele Scanu, di Olbia, lavora nel settore della ristorazione. “Il mio sogno sarebbe sfilare su una delle passerelle della Fashion Week e diventare una modella di successo. Dalla finale mi aspetto di divertirmi e di riuscire a dare il massimo di me stessa”, ha detto la giovane.

Elena Teodora Teleoaca ha 18 anni, è nata in Romania, ma vive a Olbia da 5 anni. “Attualmente sto frequentando il 4° anno al corso “Chimica e Biotecnologie sanitarie” presso l’Istituto Attilio Deffenu di Olbia. Nel futuro mi piacerebbe continuare e far parte del mondo della moda e del cinema – si è presentata la ragazza -. Grazie a questo concorso spero che mi venga data l’opportunità di realizzare il mio sogno”.

Matilde Cuileddu ha 19 anni ed è olbiese. Studia presso un corso di formazione di acconciature e benessere e sogna di diventare parrucchiera e modella. “Cosa mi aspetto dalla finale di Star of the years? Bhe sicuramente un’occasione per superare le mie insicurezze, fare tante amicizie con le altre partecipanti, avere l’onore di conoscere i giudici e i membri dello staff di star of the year e soprattutto prevedo tanto divertimento”.

Zaharia Alessia Gabriela è la più giovane. Ha 15 anni ed è nata Romania, ma olbiese di adozione da 7 anni. “Momentaneamente sto frequentando il primo anno di superiori presso l’Istituto Attilio Deffenu di Olbia al corso ‘Chimica e Biotecnologie Sanitarie’ – si presenta -. In futuro desidero continuare nel mondo del Fashion studiando tutto ciò che comprende la moda all’università, infatti grazie a questo concorso mi aspetto di riuscire a fare un passo avanti e realizzare il mio sogno”.

Simonetta Meloni ha 17 anni e frequenta la scuola privata di estetiste a Olbia. “Un mio sogno nel cassetto é diventare un qualcuno un indomani come per esempio sfilare nelle grandi sfilate di moda o per esempio partecipare anche a un film – spiega -. Dalla finale mi aspetto di migliorare la persona e far vedere alle persone che non credevano in me che ce l’ho fatta nonostante tutto e tutti e anche se non sarò io la scelta non smetterò di fare ciò che amo e ciò di cui sto mettendo tutta me stessa, sarà la mia vittoria e saprò valorizzarla in ogni mio gesto”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui