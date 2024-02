Nizzi a Bologna difende il limite 30: “A Olbia non si torna indietro”

Il sindaco di Olbia Nizzi è il primo ad aver introdotto il limite 30.

Nizzi ha ribadito la sua contrarietà a rinunciare al limite 30 in tutta Olbia. Il sindaco della città gallurese è andato a Bologna su invito per un convegno che parlava proprio del tema. “Non torneremo mai indietro su Città 30, dovrà venire qualcun altro a governare Olbia”, ha detto il primo cittadino in video-collegamento in Sala Borsa a Bologna.

Secondo il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, la città è migliorata notevolmente dopo l’introduzione della misura su tutte le strade del comune. Durante il convegno si è espresso contrario contro il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che vuole limitare le città 30. “Ci lasci fare il lavoro da sindaci e decidere come devono vivere le nostre comunità”, ha detto Nizzi.

Poi il primo cittadino ha chiesto al ministro dei trasporti di sedersi attorno ad un tavolo e confrontarsi con i sindaci delle città italiane, prima di prendere decisioni. Ha invitato inoltre il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, di “andare avanti perché queste sono misure senza colore politico e i cittadini ci chiedono di far rallentare le macchine”.

La decisione del Comune di Bologna, di introdurre il limite 30 come ha fatto Olbia, aveva scatenato molte polemiche tra i cittadini e anche l’intervento del ministro Salvini, il quale è arrivato con una direttiva per limitare le strade 30. Secondo il ministro bisogna introdurre il limite 30 solo su strade dove è necessario e non su tutte. Una decisione che rischia di compromettere anche le scelte del Comune di Olbia.





Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui