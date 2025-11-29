Grande attesa a Calangianus per il concerto di Dolcenera

Il concerto di Dolcenera a Calangianus.

Calangianus si prepara ad accogliere una serata musicale destinata a lasciare il segno. Il 28 dicembre, infatti, il paesino gallurese ospiterà un concerto speciale che vedrà protagonisti Dolcenera e gli Istentales. La rinomata cantautrice e musicista proporrà le sue canzoni più celebri, accompagnata dal gruppo folk-rock sardo tra i più amati dell’isola, regalando al pubblico una fusione di sonorità contemporanee e tradizione locale.

L’evento si svolgerà in viale Roma a partire dalle ore 21 e rappresenta un’occasione imperdibile per vivere una serata all’insegna della musica e della cultura. La manifestazione è organizzata dal Comune di Calangianus in collaborazione con la Pro Loco e si configura come un momento di festa per salutare l’anno in chiave spettacolare. L’ingresso sarà libero, permettendo a tutti di partecipare e condividere un’esperienza musicale coinvolgente.