L’incendio a Calangianus.

La strada statale 427 “della Gallura Centrale” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il chilometro 0,300 e il chilometro 3,000, in località Calangianus, a causa di un incendio.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, supportati dalle squadre Anas e dalle forze dell’ordine per gestire la circolazione. La viabilità sarà ripristinata non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui