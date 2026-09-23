Inclusione e sport a Calangianus con la delegazione del Kenya

Calangianus accoglie la delegazione del Kenya

A Calangianus il sindaco Fabio Albieri ha accolto ufficialmente la delegazione del Kenya in visita in Sardegna. Nell’ambito delle attività promosse dalle associazioni AlbatroSS e Shalom Group. “L’incontro ha rappresentato un momento di profondo confronto sui temi dell’inclusione sociale, dello sport e dello scambio culturale tra comunità. La delegazione, guidata da Pauline Awange (presidente della Nairobi County Mentally Handicapped Association) e dalla psicologa e coach Jane Mwenda. Con loro gli accompagnatori Nicholas Kai e Margaret Makubo e ai giovani atleti Bianca, Brian, Joseph e Ivan. Ad accompagnarli nel percorso sul territorio ci sono Manolo Cattari, Presidente del Progetto AlbatroSS, e Mimmo Petroccia, responsabile di Shalom Group”.

Il sindaco Albieri

“La visita a Calangianus si inserisce in un più ampio itinerario che vede gli ospiti kenyoti protagonisti di incontri con le scuole, le realtà sociali e le istituzioni locali. Consolidando un legame nato dall’esperienza del progetto “Sardinia Mombasa” e dal relativo documentario.

“Siamo estremamente felici di ricevere la delegazione del Kenya nella nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Fabio Albieri -. Fin da subito ho manifestato la mia totale disponibilità e quella dell’amministrazione comunale a sostenere e promuovere iniziative di collaborazione all’insegna dell’inclusione e dello scambio di buone pratiche in ambito sociale. Lo sport e la condivisione delle esperienze rappresentano ponti straordinari capaci di unire popoli e territori lontani, arricchendo reciprocamente le nostre comunità”.

“L’incontro si è concluso con l’auspicio di dare continuità a questo percorso di cooperazione internazionale, trasformando la visita odierna in un punto di partenza per futuri progetti congiunti dedicati all’inclusione e al benessere sociale”.

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