Incendio notturno a Porto Rotondo

Questa notte, intorno all’ una e mezza, i vigili del fuoco sono intervenuti in massa a Porto Rotondo per un incendio. La squadra di Olbia è intervenuta con due autobotti tra i moli di Punta Lada dove stavano bruciando quattro barche.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si espandessero a tutte le altre imbarcazioni e i pontili dove si trovano ormeggiate. Non ci sono ancora elementi certi sulle cause del rogo e sono in corso gli accertamenti. Per fare chiarezza sull’episodio a Porto Rotondo sono intervenuti anche i carabinieri e la Capitaneria di porto.

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