Calangianus, la memoria di Peppino Impastato protagonista all’Ipia

Si è svolta all’Ipia di Calangianus la giornata di approfondimento “Giovani per la Legalità”, dedicata a Peppino Impastato. Un’iniziativa promossa dall’Auser, dall’Amministrazione comunale e dal Polo Tecnico “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania.

L’incontro ha visto la partecipazione straordinaria di Giovanni Impastato, del Procuratore della Repubblica Alessandro Bosco e della Presidente del Tribunale di Tempio Pausania Caterina Interlandi. Presenti anche la Dirigente scolastica, i docenti e gli studenti dell’istituto.

Al centro dell’evento, il rapporto tra le nuove generazioni e i valori della legalità, affrontato attraverso le testimonianze dirette delle istituzioni e dei relatori intervenuti.

Momento centrale della mattinata è stata la presentazione di una targa commemorativa dedicata a Peppino Impastato e l’inaugurazione di un murales realizzato direttamente dagli studenti dell’IPIA “N. Ferracciu”.

Le opere rappresentano il risultato di un percorso didattico orientato alla promozione della cultura civica e alla conservazione attiva della memoria storica. Nel corso dell’iniziativa è stata richiamata la celebre riflessione di Peppino Impastato: “Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà.”

L’evento si è concluso con il coinvolgimento attivo delle classi presenti, confermando il ruolo della scuola come presidio fondamentale per l’educazione alla cittadinanza responsabile.

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