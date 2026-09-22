La stabilità lascia spazio a un passaggio più instabile

La Gallura va incontro a una giornata più incerta. Per mercoledì 23 settembre le previsioni ARPAS segnalano nuvolosità variabile e la possibilità di rovesci o temporali isolati, soprattutto nelle ore pomeridiane. I fenomeni potranno risultare localmente moderati, con particolare attenzione al settore orientale della Sardegna. A Olbia sono previsti 19 gradi di minima e 26 di massima, valori in calo rispetto alle giornate precedenti. Anche a Tempio Pausania il termometro dovrebbe fermarsi intorno ai 25 gradi, mentre nell’area di Ozieri, più interna, le temperature potranno arrivare a 31 gradi.

Le previsioni meteo per mercoledì 23 settembre in Gallura

La previsione dettagliata della zona 61, che comprende il Nord-Est della Sardegna, evidenzia la possibilità di precipitazioni già nella notte, con quantitativi indicativi tra 1 e 5 millimetri. La fase più interessante è però quella pomeridiana, quando ARPAS indica 5-10 millimetri di pioggia tra le 12 e le 18. In serata il cielo tornerà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni in attenuazione.

I venti resteranno generalmente deboli, inizialmente dai quadranti nord-orientali e poi orientali e meridionali. Più movimentato sarà invece il mare: per il settore della Gallura e della costa nord-orientale sono previste condizioni di mare mosso, con onde fino a circa un metro nella fascia centrale della giornata. Non si tratta quindi di una giornata completamente compromessa, ma di un cambio di scenario rispetto alla stabilità dei giorni scorsi. I fenomeni saranno infatti irregolari e non interesseranno necessariamente tutte le località. La tendenza per giovedì e venerdì resta variabile, con possibili rovesci pomeridiani ma anche un nuovo aumento delle temperature massime.

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