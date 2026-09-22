Code e disagi al Pronto soccorso di Olbia, in attesa dei nuovi spazi

I disagi al pronto soccorso di Olbia.

Un’altra giornata di disagi, code e problemi al pronto soccorso Giovanni Paolo II di Olbia. Alcuni pazienti hanno denunciato come nel presidio olbiese anche per l’accettazione bisogna aspettare almeno un paio d’ore, a causa della carenza di personale sanitario, in una struttura che, ancora in piena stagione turistica, ha un numero di abitanti che necessiterebbe di almeno due pronto soccorso o il doppio del personale sanitario.

Già dalle prime ore del mattino, nella giornata del 21 settembre, alcuni pazienti aspettavano di essere visitati dal giorno prima, dalle ore 23 con forti dolori alla testa. Due donne, in particolare, si trovavano nella sala d’attesa dalla notte prima. Quest’ultima, quella che attualmente accoglie i pazienti e i parenti in attesa dell’inaugurazione della nuova, si presentava molto sporca.

Un’altra donna anziana, invece, ha trascorso la notte in attesa di entrare. All’interno del pronto soccorso anche una donna che si è dovuta portare i farmaci salvavita a casa al marito ricoverato da diversi giorni all’interno del pronto soccorso. Mediamente, nella giornata di ieri, paziente con codice giallo e arancio trascorre minimo sei ore, tempo che si estende per urgenze meno gravi.

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