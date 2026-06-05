Calangianus investe sulla sicurezza stradale e decoro urbano

I lavori a Calangianus.

Il comune di Calangianus si appresta a cambiare volto grazie a una serie di importanti interventi infrastrutturali mirati a migliorare la sicurezza stradale e il decoro urbano. L’amministrazione locale ha infatti avviato un piano di investimenti che interesserà diverse strade del paese, concentrandosi sulla manutenzione straordinaria, sulla gestione delle acque piovane e sul rifacimento delle pavimentazioni.

I primi riscontri concreti riguardano la centralissima via Marconi, dove i lavori sono stati ufficialmente affidati a seguito di un investimento complessivo di 330 mila euro. Questo specifico cantiere prevede un intervento radicale di manutenzione straordinaria che includerà la regimazione delle acque piovane per contrastare il rischio di allagamenti, la creazione di nuovi marciapiedi per la sicurezza dei pedoni e la bitumazione completa del manto stradale.

Parallelamente, importanti passi avanti sono stati compiuti anche per via Carlo Alberto, un’opera finanziata con uno stanziamento di 300 mila euro. Anche in questo caso i lavori sono stati formalmente affidati e l’apertura del cantiere verrà programmata nei prossimi giorni. L’obiettivo principale dell’intervento è il rinnovamento estetico e funzionale della via, che beneficerà di una nuova e prestigiosa pavimentazione interamente realizzata in granito.

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Il programma di riqualificazione si estenderà a breve anche a via Roma e via San Francesco, aree per le quali è stato stanziato un ulteriore investimento di 300 mila euro. Per queste strade la prossima settimana segnerà l’avvio ufficiale della gara d’appalto focalizzata sulla manutenzione straordinaria. Il progetto approvato prevede la realizzazione di nuovi marciapiedi, la fondamentale regimazione delle acque meteoriche e una bitumazione completa, garantendo così una viabilità più sicura e moderna per l’intera comunità.

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