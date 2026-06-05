Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.
Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.
Olbia
A Olbia cercano 1 assistente bagnanti, 15 addetti vendita, 4 operatori di filiale. Si offre contratto a tempo determinato.
Santa Teresa Gallura
A Santa Teresa Gallura cercano 3 ausiliari del traffico. Si offre contratto a tempo determinato.
Arzachena
Ad Arzachena cercano 1 operaio addetto montaggio e smontaggio palchi e attrezzature. Si offre contratto a tempo determinato.
La Maddalena
A La Maddalena cercano 1 Addetto alla reception, 2 addetti alle pulizie. Si offre contratto a tempo determinato. 1 Manovale Edile, 1 Muratore. Si offre contratto a tempo indeterminato.
Aglientu
Ad Aglientu cercano 1 aiuto cuoco. Si offre contratto a tempo determinato.
Porto Rotondo
A Porto Rotondo cercano 1 addetto al front office, 1 commesso assistente alle vendite boutique. Si offre contratto a tempo determinato.
Cantieri comunali.
Padru
Il Comune di Padru assume per il cantiere 3 addetti alla manutenzione del verde personale non qualificato, 1 conduttore di macchine forestali. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande entro il 5 giugno. Info nel CPI di Olbia.