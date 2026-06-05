Al via i lavori all’ufficio postale di Santa Teresa Gallura.

A Santa Teresa Gallura l’ufficio postale è interessato dall’avvio degli interventi di ammodernamento previsti nell’ambito del progetto “Polis” di Poste Italiane, il programma che punta a rinnovare le sedi e a integrare i servizi tradizionali con quelli della Pubblica amministrazione nei comuni italiani con meno di 15mila abitanti. I lavori rientrano in un piano che coinvolge diverse realtà territoriali e che, secondo quanto indicato da Poste Italiane, mira a potenziare la presenza della società nei centri minori attraverso interventi strutturali e l’ampliamento delle attività offerte agli utenti. L’iniziativa si inserisce in un contesto in cui, in varie aree periferiche, si registra una riduzione dei servizi, mentre in questo caso viene mantenuta la continuità operativa con soluzioni temporanee.

Durante il periodo dei lavori, che salvo imprevisti dovrebbe avere una durata di circa 30 giorni, i servizi per la cittadinanza verranno garantiti attraverso una struttura provvisoria modulare collocata nelle vicinanze della sede di via Eleonora. All’interno del prefabbricato sarà attivo uno sportello polifunzionale che consentirà di svolgere le principali operazioni allo sportello, oltre alla gestione del ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. La struttura sarà operativa dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 8:20 e le 13:35, mentre il sabato l’apertura è prevista fino alle 12:35. È inoltre presente un Atm Postamat accessibile 24 ore su 24.

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Poste Italiane ha inoltre richiamato la disponibilità dei canali digitali e complementari, tra cui l’app dedicata e il sito istituzionale, attraverso i quali è possibile effettuare numerose operazioni senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello. Tra queste rientrano il pagamento di diverse tipologie di bollettini, inclusi Mav e PagoPa, il versamento di tributi come il bollo auto e moto, l’invio di raccomandate e telegrammi, il monitoraggio di spedizioni e la gestione di pagamenti e bonifici, oltre al controllo delle spese e ai trasferimenti di denaro. Al termine degli interventi di ristrutturazione, l’ufficio postale di Santa Teresa Gallura tornerà operativo nella sede rinnovata.

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