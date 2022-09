Un milione di euro a Calangianus per rifare strade e marciapiedi

I fondi a Calangianus per migliorare le strade.

Un milione di euro destinati a Calangianus per realizzare i lavori pubblici. Grazie alla riprogrammazione dei fondi FSC, operata dalla giunta regionale nel mese di agosto, il Comune è stato beneficiato di un finanziamento per poter sistemare strade e marciapiedi.

“Il progetto, finanziato interamente dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici – spiega il sindaco Fabio Albieri -, prevede il completamento dei lavori in via Luras, con la realizzazione di ulteriori marciapiedi e regimazione delle acque piovane, la manutenzione straordinaria, quindi il rifacimento dell’asfalto, della strada per la zona artigianale fino al bivio di Badumela”.

Anche altre strade del paese cambieranno volto. “Verrà effettuata la manutenzione straordinaria della strada di via Cimitero nella quale verranno realizzati i nuovi marciapiedi in granito – prosegue -. I tempi per l’espletamento dell’appalto di affidamento dei lavori dovranno essere brevissimi e contiamo entro l’anno di individuare l’impresa che dovrà realizzare questa importante opera di riqualificazione del nostro Paese”.