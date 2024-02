“La mascara gadduresa” grande successo a Olbia per la festa a scuola

“La mascara gadduresa” di Calangianus ospite in una scuola di Olbia

Grande successo per “La mascara gadduresa” di Calangianus nella scuola di Isticadeddu – Terzo circolo di Olbia. Un ingresso da vere e proprie star, sulle note di “Carrasecare” dei Tazenda, nell’androne della scuola. Lì gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia hanno accolto i componenti de “La mascara gadduresa”. In un clima di festa, di entusiasmo, di grande partecipazione e interazione. I bambini, adeguatamente preparati nelle settimane precedenti dalle loro insegnanti, sono stati messi nella condizione di poter riconoscere, interagire e giocare con le varie maschere.

Graditissima anche la presenza della scrittrice Francesca Ruiu di Telti, autrice de “La stria bucchitolta“, “La Muschitta Malignona“, “Lu Pundacciu di li setti barretti”. Proprio Lu Pundacciu di li setti barretti, maschera gallurese presente all’evento, folletto dei boschi, rinomato per i suoi furti, è stato introdotto da Francesca Ruiu che ha letto alcuni passi del suo libro. Grande trasporto tra i bambini nel recitare lo scongiuro, imparato a memoria per l’occasione. Con lo scopo di sterminare per sempre “La Musca Maghedda”, altra maschera, flagello negli anni passati perché portatrice di devastazione. Tanto acclamate tutte le altre maschere presenti: la Reula, la Valdetta cupaltata, lu Linzolu cupalatu, la Fuglietta, Lu traicogghju, la Filugnana.

Grande soddisfazione da parte di tutti gli insegnanti che hanno portato a termine il progetto “Lu Carrasciali in Saldigna”, interamente dedicato al Carnevale. Tanta felicità tra gli alunni che porteranno nei loro cuori un’esperienza unica e altrettanto arricchente. A “La mascara gadduresa di Calangianus”, notevolmente sorpresa per l’accoglienza ricevuta, gratitudine e l’augurio di proseguire il proprio percorso nella divulgazione e promozione delle maschere antiche della tradizione gallurese.

