Via libera alla sfilata dei carri a Tempio

Carrasciali Timpiesu, confermata la sfilata di domenica 11 febbraio con i carri allegorici per le strade di Tempio. “È confermata la sfilata di domenica 11 febbraio con inizio alle ore 15,00 come da

programma de Lu Carrasciali Timpiesu 2024″, si legge in una nota.

“Per preservare i carri è invece annullata la prevista l’esposizione del mattino dei carri allegorici lungo la via centrale della città”.



Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui